مقتل 11 مسلحا من طالبان وتدمير مخابئ أسلحة خلال غارات جوية في أفغانستان

قتل 11 مسلحا من حركة طالبان ودُمّرت مخابئ أسلحة تابعة للحركة خلال غارات جوية شنتها القوات الخاصة الأفغانية وقوات العمليات الخاصة في أنحاء متفرقة من البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوردت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة، لم تسمها اليوم الخميس - أن القوات الخاصة الأفغانية دمّرت مخبأ أسلحة تابعا لطالبان خلال غارة جوية في منطقة خاروار بإقليم لوجار.



وأضافت المصادر أن قوات الأمن دمرت مخبأ أسلحة آخر وقتلت اثنين من مسلحي طالبان خلال غارة مشابهة في منطقة باراكي باراك بإقليم لوجار.



ولفتت إلى أن قوات الأمن شنت العديد من الغارات في إقليم جازني ما أسفر عن مقتل 6 مسلحين من طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة.



كما أجرت القوات الخاصة عمليات منفصلة في منطقة بوشت-إي رود في منطقتي فارح وألمار بإقليم فارياب فقتلت أحد مقاتلي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة.



وفي الوقت نفسه، دمرت غارة جوية مخبأ للأسلحة في منطقة مايواند في إقليم هلمند، كما أسفرت غارة مماثلة عن مقتل أحد مقاتلي طالبان في منطقة كاجاكي في إقليم هلمند.



كما دمرت غارة جوية مخبأ للأسلحة في منطقة خاش رود في إقليم نيمروز بينما قتلت القوات الخاصة أحد مقاتلي طالبان ودمرت مخبأ للأسلحة خلال دورية في حي برمال بإقليم بكتيكا.

