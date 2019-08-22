ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

228 ألف جنيه حصيلة المسروقات.. سقوط عصابة شقق المساكن بدمياط.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:34 م
228 ألف جنيه حصيلة
228 ألف جنيه حصيلة المسروقات
محمد صبري - رامى المهدي
نجحت مديرية أمن دمياط فى إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدمياط.

أكدت معلومات إدارة البحث الجنائى بدمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص وآخرين لهما معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليهم في عدد 7 قضايا متنوعة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مستغلين عدم تواجد قاطنيها باستخدام سيارة ملاكي متخذين من دائرة قسمي شرطة "دمياط الجديدة - رأس البر" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقات (5 بدائرة قسم دمياط الجديدة- واقعة واحدة بدائرة قسم رأس البر) وأرشدوا عن مبلغ (228) ألف جنيه من حصيلة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل كون مع سيدة تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية

ضبط عصابة سرقة المساكن بالعبور

ترشيحاتنا

في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

حقيقة إصابة عايدة رياض بـ السرطان مرة أخرى بعد شفائها

فيديوجراف| مانويل جوزيه ومدرب الأهلى الجديد بديل لاسارتي

بعد وفاته اليوم .. شاهد .. ملخص ما قدمه الغاني أجوجو مع الزمالك

أحدهم تحرش بها.. امرأة تضرب 3 رجال داخل ماكدونالدز بكعب حذائها.. فيديو

علاج قرحة المعدة بالعسل .. وصفة سحرية تزيل الألم نهائيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها