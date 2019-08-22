228 ألف جنيه حصيلة المسروقات.. سقوط عصابة شقق المساكن بدمياط.. فيديو

نجحت مديرية أمن دمياط فى إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدمياط.



أكدت معلومات إدارة البحث الجنائى بدمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص وآخرين لهما معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليهم في عدد 7 قضايا متنوعة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مستغلين عدم تواجد قاطنيها باستخدام سيارة ملاكي متخذين من دائرة قسمي شرطة "دمياط الجديدة - رأس البر" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقات (5 بدائرة قسم دمياط الجديدة- واقعة واحدة بدائرة قسم رأس البر) وأرشدوا عن مبلغ (228) ألف جنيه من حصيلة المسروقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.



