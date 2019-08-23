يشمل الأب والأم والزوج والمأذون..الحبس 10 سنوات لمن يزوج فتاة أقل من 18عاما

كشف النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان عن إعداده لمشروع قانون يحدد سن الزواج بـ18 عاما بهدف الحد من الزواج المبكر؛ خاصة وأن هناك من يتزوج بعقد عرفى فى سن 14 عاما؛ حيث لا تكون الفتاة مؤهلة نفسيا وصحيا للزواج مما يغتال أنوثتها.





وقال عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه سيطالب بتطبيق عقوبة الحبس الوجوبي لكل من يشترك فى زواج فتاة دون الوصول إلى السن القانونى 18 عاما، بحيث تصل عقوبة الحبس إلى 10 سنوات لكل من الأب والأم والزوج والمأذون لتورطهم فى هذه الجريمة.





وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه طالب بهذه العقوبة المشددة حتى يكون كل المشاركين فى جريمة الزواج فى سن مبكرة عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.





وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.





وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.