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البحث عن أنثى.. إطلاق نار وسط مدينة لوس أنجلوس وأنباء عن سقوط قتلى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:29 م
موقع إطلاق النار
موقع إطلاق النار
أحمد سيف الدين
أكدت الشرطة الأمريكية، مساء الخميس، إطلاق نار وسط مدينة لوس أنجلوس مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

ووفقا لما نشره موقع "فوكس11 لوس أنجولس، أكدت الشرطة الأمريكية وقوع العديد من الضحايا جراء إطلاق نار في المنطقة الخامسة في سان جوليان، بالقرب من سكيد رو في لوس أنجلوس.

وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها الشرطة يعتقد ان مطلق النار أنثي، ولم يتم تقديم أي معلومات إضافية إلي الأن.

وأفادت الشرطة بإن المراة التي قامت بإطلاق النار لا زالت طليقة وجاري البحث عنها.

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