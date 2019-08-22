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فن

بعد تنمرها على أصحاب الوزن الزائد.. إنجى وجدان تهاجم ريهام سعيد بشدة.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:09 م
إنجى وجدان
إنجى وجدان
أحمد البهى
ردت الفنانة إنجى وجدان، على المذيعة ريهام سعيد بعد حديثها عن السمنة وأصحاب الوزن الزائد.

هاجمت إنجى وجدان المذيعة ريهام سعيد من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " إنستجرام "، مؤكدة أنها أخطأت فيما قالته فى الحلقة، ولا صحة بأن الأشخاص أصحاب الأوزان الكبيرة، يعانون من أمراض.

وتابعت أن الأشخاص "التخان" يعيشون حياتهم بشكل طبيعى وغير "ميتين" كما رددت ريهام سعيد فى حلقتها، وأكبر دليل أنها تمارس الرياضة.

وأضافت " إنجى"، أنها من هؤلاء الأشخاص ولم تتزوج شخصا بدينا كما تدعى ريهام، بأن البدناء لا يتزوجون سوى من رجال بدناء أيضًا.

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