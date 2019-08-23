حقيقة تأجير شواطئ الساحل الشمالي للقرى السياحية ..فيديو

قال اللواء حسين كامل أبو طالب، رئيس مركز ومدينة الضبعة، إن هناك تأجير لشواطئ الساحل الشمالي للقري السياحية بقرار من وزارة التنمية المحلية .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي المذاع على قناة دي أم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن التنمية المحلية أرسلت له كتيب يوضح ذلك وتم إرسال القرار لـ القري.



وأشار إلى أن التنمية المحلية طلبت باستغلال الأصول غير المستغلة، وأكد أن ما يتم من تحصيل يتم بناء على طلب وزارة التنمية، وسيتم تحصيل 150 جنيه على كل متر مربع .



وأوضح أن الشاطئ و البحر ملك عام وليس ملك لأي شخص، ولذلك يتم تحصيل الأموال على الشواطئ المملوكة للدولة وأكد أن أصحاب القرى لم يتعاونوا مع الوجبات التى تم إرسالها، أكد أن أى متضرر من هذا القرار يتم التوجه للمحافظة.

