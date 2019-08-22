تشكيل الأهلي المتوقع لـ مواجهة أطلع بره بدورى أبطال أفريقيا



ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غدٍ، الجمعة.



وكان الأهلي قد حقق فوزًا عريضًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.



استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مواجهة اطلع بره، بطل جنوب السودان، المقرر لها في السابعة من مساء غد الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.ومن المتوقع أن يكون التشكيل من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحى رامى ربيعة محمود متولى محمود وحيد وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وأجايي وصلاح محسن.