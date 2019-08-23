مطافي السويس تسيطر على حريق بشقة سكنية بعرب المعمل دون خسائر في الأرواح

نشب حريق بشقة سكنية بمنطقة عرب المعمل بمحافظة السويس مساء أمس الخميس دون وقوع أى إصابات.



وكان اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن حكمدار مديرية أمن السويس قد تلقى إخطارا من قسم شرطة عتاقة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة عرب المعمل.



وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية تحت أشراف العميد محمد نبيل مدير الإدارة الى مكان الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة الموجودة فى العمارة السكنية .



وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق دون وقوع اى إصابات بشرية وتسبب الحريق فى حريق بعض محتويات الشقة.