عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. ولقاء الخميسي توجه لها رسالة

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال لقائها علي قناة الحوار التونسية .



وحلت عائشة بن أحمد بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا جذابا أبيض ووضع ميك أب ترابي خفيف بلون الوجه لإبراز جمالها.



وعلقت عائشة بن أحمد علي الصورة قائلة "موعدنا علي قناة الحوار التونسي يوم السبت في برنامج#فكرة_سامي_الفهري ".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



وعلقت لها لقاء الخميسي علي الصورة قائلة "كلميني عن حلاوتك دي ".



وتشارك الفنانة عائشة بن احمد في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعلي ربيع وزينة من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.