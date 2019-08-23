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قتلى وجرحى خلال حفل لنجم راب بالجزائر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:10 ص
جماهير بالجزائر-أرشيفية
جماهير بالجزائر-أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى في تدافع خارج الملعب الذي يحتضن حفل مغني الراب الجزائري المغترب، عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم "سولكينج" في العاصمة الجزائرية.

من جانب آخر، نقلت شبكة "أطلس تايمز" الجزائرية عن مصادر قولها إن عدد القتلى وصل إلى 5 أشخاص، بينما أصيب 70 شخص بسبب التدافع.

وفجر الإعلان عن حفل المغني سولكينج الذي يلتقي جمهور بلاده للمرة الأولى، جدلا واسعا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وواجهت صور طوابير الشباب المتعطش لحضور حفل المغني الجزائري العالمي، موجة انتقادات حادة وصلت إلى حد انتشار دعوات لمقاطعة الحفل بسبب الأوضاع السياسية الخاصة التي تمر بها البلاد.

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