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فن

هبة مجدي في ندوة صدى البلد: المنافسة في الملك لير شريفة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:04 ص
هبة مجدي
هبة مجدي
شيرى نبيل
قالت الفنانة هبة مجدي إن كواليس مسرحية "الملك لير" للنجم يحي الفخراني كانت مليئة بالحب والتعاون.

وتابعت خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد أن المنافسة كانت شريفة خاصة بين البطلات فكل فنانة لها تاريخ كبير وطويل مليء بالأعمال الناجحة فأنا سعيدة بهذا العمل الكبير الضخم.

شارك الفخراني في بطولة المسرحية كوكبة كبيرة من النجوم من بينهم فاروق الفيشاوي وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي ويقوم تامر كرم بإخراج العمل في حين يقوم المنتج الكبير مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.

كان يحيى الفخراني قد قدم رائعة شكسبير من قبل على المسرح القومي في عام 2001 وحققت وقتها نجاحا كبيرا.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلته فيه ابنتيه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر.

وتتمادى الأختان الكبيرتان في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء ولكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.
هبة مجدي في ندوة صدى البلد: المنافسة في الملك لير شريفة
هبة مجدي في ندوة صدى البلد: المنافسة في الملك لير شريفة
هبة مجدي في ندوة صدى البلد: المنافسة في الملك لير شريفة
هبة مجدي في ندوة صدى البلد: المنافسة في الملك لير شريفة
هبة مجدي في ندوة صدى البلد: المنافسة في الملك لير شريفة

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