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محافظات

بدء تنفيذ بعض المشروعات بتلا بتكلفة 23 مليون جنيه

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:19 ص
صدى البلد
محمد امين
بدأ مجلس مدينة تلا تحت إشراف حامد العرفي رئيس مجلس المدينة تنفيذ الإجراءات الفعلية لمنحة بنك الاستثمار الأوروبي عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تم التنسيق والتعاون الكامل من رئاسة مركز ومدينـة تلا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للأبنية التعليمية ومديرية الطرق.

تم توقيع البرتوكول الخاص بمنحة بنك الاستثمار الأوروبى وبدء العمل فى خلال أيام لمجموعة من المشروعات التى تخدم مركز ومدينـة تلا بإجمالى مبلغ 23 مليون جنية على الوجه التالى 3250000 جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وشبكات جديدة و 5600000 جنية رصف عدد 17 شارع ببلاط الإنترلوك، و 3226284 جنيه لتطوير وصيانة مستشفى تلا العـام والعيادة الشاملة و11138041 جنية صيانة 5 مدارس من قرى المركز.

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