طرح طرازين جديدين من "هانتج" فى الأسواق المصرية

كشف الوكيل للعلامة التجارية هانتج في مصر، عن أحدث طرازين هما X5 وX7s اللتان ينتميان إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.



وأوضحت شركة IFG جروب الوكيل الحصري للسيارة فى مصر أنها طرحت طراز X5 ذو 7 مقاعد وطراز X7s بـ 5 مقاعد لتلبية احتياجات السوق المصري من السيارات SUV متعددة الاستخدامات.



وتعتمد جميع الفئات على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة 156 حصان وعزم دوران يصل إلى 215 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، أما طراز X5 ذات السبعة مقاعد تتوفر بصندوق تروس اختياري CVT أو 6AT.



وزودت طرازات هانتج بباقة من أنظمة الأمان لسلامة الركاب متمثلة في نظام منع إدارة المحرك، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل الكترونيًا EBD، و 10وسائد هوائية "2 أمامي، 2 بالكراسي، 6 بالسقف" ونظام الثبات الالكتروني ESP ,فرامل يد الكترونية ومستشعرات للوقوف وكاميرا خلفية للمساعدة على الاصطفاف.



وعلى مستوى وسائل الترفيه منحت هانتج طرازاتها شاشة 9 بوصة وتصميم مقصورة رياضي مدعم بإضاءة بنظام LED على مقصورة القيادة عتب الباب مع لوحة عدادات ديجيتال وفتح وغلق باب صندوق الامتعة كهربائيًا.



اما عن أسعار الطرازات الثلاثة حيث تطرح X7S الفئة الأولى بسعر 309.900 جنيه، وسعر الفئة الثانية 329.900 جنيه، ويصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 349.900 ألف جنيه وطرحت هانتج X5 ذات السبعة مقاعد بسعر 349.900 جنيه.

