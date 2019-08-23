التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط عشريني ومراهقة بوضع مخل في دار عبادة بالشرقية

استدرج الشيطان أفكاره إلى حافة الهوية، وإرضاء لشهواته، ظل يبحث الشاب العشريني عن مكان لممارسة الرذيلة مع الفتاة التى لم تكمل بعد عامها السابع عشر، حتى توصل لفكرة أن يتخذ من دورة مياه أحد المساجد مكانا لممارسة الجنس الحرام.





واقعة ليست الأولى من نوعها، فمن قبله استدرج شاب يدعى محمد طفلة في عامها الرابع داخل حمام مسجد بمنطقة أوسيم، لهتك عرضها والتحرش بجسدها بعد تكميم فمها بيده وملامسة اجزاء حساسة من جسدها بيده الأخرى.





وفي واقعة ثانية مشابهة قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، بمعاقبة "أ. خ."، ويقيم بمركز مطوبس، بالسجن المشدد 10 سنوات، بعدما اتهمته النيابة العامة بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بأن استدرجها وأدخلها بغير رضاها إلى مرحاض أحد المساجد، للاعتداء عليها.





وتلك المرة، لم تختلف الواقعة كثيرا، حيث تمكن ضباط مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية من ضبط شاب وفتاة أثناء ممارستهما الرذيلة داخل حمام مسجد بمركز أبوكبير وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات وتحرير المحضر اللازم.





وكشفت التحريات، أن أحد المارة لاحظ دخول الشاب العشريني والفتاة القاصر إلى ناحية دورة مياه المسجد، فقام بتتبعهم واستمع إلي أصوات داخل دورة المياه، وشاهدهما يمارسان الرذيلة بصورة كاملة، فأبلغ الاهالى والشرطة وقاموا بضبطهم متلبسين.





تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد تلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغا من الأهالي بضبط شاب يدعى " م ج أ " 21 عاما وفتاة " ح ش " 16 عاما أثناء ممارستهما فعل فاضح داخل دورة مياه بدائرة المركز.





وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وألقت القبض على الشاب والفتاة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4992 إداري مركز شرطة ابوكبير لسنة 2019.



