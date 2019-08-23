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رياضة

الأهلي يواجه أطلع برة السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:14 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه اطلع برة الجنوب سوداني اليوم وذلك اليوم ، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على اطلع بره في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف نظيفة سجلها كل من وليد أزارو "هدفين"، وعلي معلول، وأحمد الشيخ.

ومن المتوقع أن يدفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، ببعض اللاعبين الجدد بهدف التأقلم سريعا والاطلاع على مستواهم الفني قبل خوض منافسات الدوري الموسم الجديد.

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