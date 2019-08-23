الجيش السوري يحاصر نقطة للجيش التركي في إدلب

أفادت تقارير إعلامية سورية، اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش العربي السوري تمكنت من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحفية إن قوات الجيش السوري تحاصر نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على كافة القرى والبلدات الواقعة في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي، جنوب إدلب.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن وحدات الجيش بدأت بتمشيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من مخلفات الإرهابيين والعمل على تفكيك الألغام والمفخخات.