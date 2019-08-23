مورينيو أفريقيا.. من هو باولو دوراتي المرشح الأقرب لـ تدريب الأهلي

يقترب البرتغالي باولو دوراتي من تولي المهمة الفنية لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلفا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة كأس مصر علي يد براميدز في دور الـ16.



ويعرض لكم صدى البلد معلومات عن باولو دوراتي



مسيرته كلاعب



- لعب باولو دوراتي مع فرق عدة في البرتغال وهي يونياو ليريا ونادي بوافيستا ونادي قلمرية المتحدة و نادي ماريتيمو وS.C. Salgueiros



-كان يلعب في مركز المدافع واستطاع تسجيل 14 هدفا خلال مسيرته مع الأندية وشارك مع منتخب البرتغالي خلال الفترة من 1992 -2002 مسجلا الظهور في 35 مباراة



مسيرته كمدرب



- اعتزال لعب الكرة سنة 2005 واتجه للتدريب في نادي ليريا وحقق بطولة كأس إنترتوتو ثم قاده إلى كأس الاتحاد الأوروبي



- قاد منتخب الجابون خلال الفترة من 28 أبريل 2012 وحتى 23 سبتمبر 2013



- درب منتخب بوركينا فاسو من 2008 وحتى 2012 وخلال هذه الفترة درب فريق مينز الفرنسي "2009"



- حقق مع منتخب بوركينا فاسو طفرة كبيرة وهائلة معهم حيث صعد تصنيف المنتخب من المركز 109 إلى 49 عالميا



- عمل في تونس مع فريق الصفاقسي وتمت إقالته بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج



-عاد البرتغالي في مطلع 2016 لتدريب بوركينا فاسو ليحقق معه نتائج إيجابية بالوصول إلى المربع الذهبي من نهائيات أمم إفريقيا بالجابون 2017



- كان مرشحا لتدريب الجزائر وتونس