ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يأمر الجيش الروسي بالرد على الاختبار الصاروخي الأمريكي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:58 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أحمد محرم
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرًا للجيش الروسي باتخاذ تدابير ردًا على اختبار صاروخ جديد أجرته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوكالة أن بوتين أمر الوزرارات الروسية المختلفة بتحليل التهديد الذي يمثله الصاروخ الأمريكي الجديد.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله إن "روسيا لا تريد الانجراف لسباق تسلح".

وأضاف بوتين: "حديث واشنطن عن نشر صواريخ جديدة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي يؤثر على مصالحنا الأساسية لقربها من حدودنا".

وتابع بوتين: "الاختبار الصاروخي الأمريكي يظهر أن هدف واشنطن الحقيقي هو نشر صواريخ محظورة في أجزاء مختلفة من العالم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب أمريكا.. تعرف على معاهدة الصواريخ متوسطة المدي

الصين تحذر 3 دول من نشر صواريخ أمريكية في آسيا

أول تعليق روسي على اختبار واشنطن صاروخا نوويا محظورا

بإطلاقها صاروخا لحمل الرءوس النووية.. أمريكا تدفع روسيا والصين لإنشاء تحالف عسكري محتمل

ترشيحاتنا

ضبطه بمستشفى قصر العيني.. المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها احترق أثناء هروبه

خليفة أجيرى.. حسن شحاتة يقترب والبدرى يتمسك بفرصة تدريب منتخب مصر

شاهد.. حارس مرمى الأهلى السابق يطلب الدعاء من جمهوره لهذا السبب

فيديوجراف| فول عربيات الشوارع خطرٌ يُهدد المصريين

تاريخ جديد ينتظر فيرمينو مع ليفربول أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

بوجه ضاحك .. محمد صلاح يكشف آخر استعداداته لـ مواجهة أرسنال الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أوف شولدر وكعب عالى أحمر.. فيفى عبده تتألق بإطلالة مثيرة

لن تتخيل.. سعر فستان مايا دياب..صور

بـ فستان بألوان البحر .. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور