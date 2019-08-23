بوتين يأمر الجيش الروسي بالرد على الاختبار الصاروخي الأمريكي

أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرًا للجيش الروسي باتخاذ تدابير ردًا على اختبار صاروخ جديد أجرته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.





وأوضحت الوكالة أن بوتين أمر الوزرارات الروسية المختلفة بتحليل التهديد الذي يمثله الصاروخ الأمريكي الجديد.





ونقلت الوكالة عن بوتين قوله إن "روسيا لا تريد الانجراف لسباق تسلح".





وأضاف بوتين: "حديث واشنطن عن نشر صواريخ جديدة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي يؤثر على مصالحنا الأساسية لقربها من حدودنا".



