نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة لـ مصر للطيران طراز A220 – 300.. شاهد

أعلنت شركة إيرباص، اليوم الجمعة، عن نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران من طراز A220 – 300 المقرر تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في خط التجميع النهائي للطائرات في ميريبل في كندا.



وتعد هذه الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 المقرر تسلميها لشركة مصر للطيران، حيث يوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة. وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.



ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6,300 كم).



يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من أسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".



