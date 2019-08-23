ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة لـ مصر للطيران طراز A220 – 300.. شاهد

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:04 م
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران طراز A220 – 300
نورهان خفاجي
أعلنت شركة إيرباص، اليوم الجمعة، عن نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران من طراز A220 – 300 المقرر تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في خط التجميع النهائي للطائرات في ميريبل في كندا.

وتعد هذه الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 المقرر تسلميها لشركة مصر للطيران، حيث يوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة. وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6,300 كم).

يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من أسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".

نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة لـ مصر للطيران طراز A220 – 300.. شاهد
نجاح أول رحلة اختبارية لأول طائرة لـ مصر للطيران طراز A220 – 300.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تتسلم طائرة دريملاينر السادسة من طراز بوينج اليوم

18 أغسطس أولى رحلاتها.. طائرة الدريملاينر السادسة تنضم لأسطول مصر للطيران

ترشيحاتنا

البريد: خفض سعر الفائدة ١ ٪؜ على حسابات التوفير

بحوزتهم 30 ألف جنيه.. حبس شرطيين مزيفين نصبوا كمينا لتحصيل أموال من المواطنين

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 -8- 2019 فى مصر

استياء لاعبي برشلونة من رئيس النادي .. تعرف على السبب

ضبطه بمستشفى قصر العيني.. المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها احترق أثناء هروبه

مواجهات شرسة تنتظر بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أوف شولدر وكعب عالى أحمر.. فيفى عبده تتألق بإطلالة مثيرة

لن تتخيل.. سعر فستان مايا دياب..صور

بـ فستان بألوان البحر .. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور