تزوجت 7 مرات .. 8 معلومات عن سوسن بدر بعد تصدرها جوجل

تصدّرت الفنانة سوسن بدر، قائمة البحث (تريند) على جوجل، وكافة مواقع التواصل، وذلك بعد أن حلّت ضيفة قبل يومين، في حلقة ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc الفضائية.





وونرصد فيما يلي، أبرز المعلومات عن الفنانة سوسن بدر:





1- اسمها بالكامل (سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب)، وتم تغيير الاسم إلى (سوسن بدر) من قبل المخرج شادي عبد السلام.





2- ولدت سوسن بدر عام 1957، وهي ابنة الفنانة آمال سالم، الشهيرة بدور «الخالة آمونة» في مسرحية «ريا وسكينة».





3- درست سوسن بدر في البداية بكلية العلوم، لكنها لم تكمل دراستها لشغفها بالفن، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وشاركت في دور صغير في فيلم «آسفة أرفض الطلاق»، ثم مسلسل «أحلام الفتى الطائر».





4- رشحها المخرج شادي عبدالسلام لأداء دور نفرتيتي في عمل فني لم يخرج للنور، ولذلك لقبت بـ نفرتيتي السينما المصرية.





5- تزوجت سوسن بدر 7 مرات، وهم (أسامة أبو طالب والد ابنتها الوحيدة ياسمين، طبيب مشهور، محسن زايد، باسل محفوظ نجل محفوظ عبدالرحمن، فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، الشاعر سامح آل علي).





6- ارتدت الحجاب بعد زلزال عام 1992، ثم خلعته بعد عامين فقط.





7- في عام 1996، اتُهمت ابنتها «ياسمين» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عبدة الشيطان»، وكانت تبلغ وقتها 16 عاما، وبعدها سافرت سوسن بدر لأداء فريضة الحج.



