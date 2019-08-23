ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

له على خاصرتي .. الديوان الأول للشاعرة زهرة علام

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:32 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن النشر الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة فرع الغربية، ديوان "له على خاصرتي" وهو الديوان الأول للشاعرة زهرة علام.

الديوان يضاف لحركة وتجليات قصيدة النثر في مصر، " له على خاصرتي ، فاز في العام 2018 بجائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدما تم تصعيدة مع ثلاثة عمال إبداعية وصلوا لمرحلة التصفية النهائية من قبل لجان تحكيم الهيئة في كلا من الإسكندرية والغربية بعدما تقدم لمسابقة النشر أكثر من 60 عملا إبداعيا ما بين القصة والشعر والرواية.

زهرة تطرح في الديوان مآس وجدانية وحياتية تنطلق بحس مفارق يمزج بين الصوفية والرومانتيك وبلاغة شعرية تتميز بها قصيدة النثر في فتح نوافذ عدة ومتأولة ، كثيرة الترميزات تعاند وتجابه الوجودي والعدمي بمفردات فريدة تتأرجح ما بين الفلسفة ورؤى التعبير الشفاهي_ بعيدا عن التوقف الكلي عند الذات الكاتبة او الشاعرة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

صحيفة روسية: تحالف غاز شرق المتوسط بقيادة مصر يثير مخاوف تركيا

الرئيس السيسي يصل فرنسا غدا للمشاركة في اجتماعات قمة الدول الصناعية

الإفتاء تكشف حكم أداء الصلاة في غير وقتها المحدد.. فيديو

حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة.. البحوث الإسلامية يجيب

اليورو يتراجع 3 قروش .. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 23-8-2019

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلام أمام إيفرتون بالبريميرليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلى وملابس رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

شعر أسود كالحرير.. عبير صبري تبهر متابعيها

بـ بشرة برونزية.. درة تستعرض جمالها فى جلسة تصوير جديدة