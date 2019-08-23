له على خاصرتي .. الديوان الأول للشاعرة زهرة علام

صدر حديثًا عن النشر الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة فرع الغربية، ديوان "له على خاصرتي" وهو الديوان الأول للشاعرة زهرة علام.



الديوان يضاف لحركة وتجليات قصيدة النثر في مصر، " له على خاصرتي ، فاز في العام 2018 بجائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدما تم تصعيدة مع ثلاثة عمال إبداعية وصلوا لمرحلة التصفية النهائية من قبل لجان تحكيم الهيئة في كلا من الإسكندرية والغربية بعدما تقدم لمسابقة النشر أكثر من 60 عملا إبداعيا ما بين القصة والشعر والرواية.



زهرة تطرح في الديوان مآس وجدانية وحياتية تنطلق بحس مفارق يمزج بين الصوفية والرومانتيك وبلاغة شعرية تتميز بها قصيدة النثر في فتح نوافذ عدة ومتأولة ، كثيرة الترميزات تعاند وتجابه الوجودي والعدمي بمفردات فريدة تتأرجح ما بين الفلسفة ورؤى التعبير الشفاهي_ بعيدا عن التوقف الكلي عند الذات الكاتبة او الشاعرة.