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حوادث

عقب ساعات من اختطافه.. أمن الشرقية يعيد طفل دون دفع الفدية ويضبط المتهمين

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:08 م
اللواء عاطف مهران،
اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية
محمد الطحاوي
تمكن الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس بالتنسيق مع ضباط فرع البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من إعادة طفل عمره 8 سنوات، بعد ساعات قليلة من قيام مجهولون بخطفه لطلب فدية مالية من والده وضبط الجناة وإحالتهم للنيابة العامة بلبيس للتحقيق معهم.

تعود أحداث الواقعة الي تقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس، من المواطن " أيمن محمد" مقيم قرية السلام دائرة مركز بلبيس، بقيام مجهولون بخطف نجله " محمد" 8 سنوات، أثناء خروجه من درس خصوصي بالقرية.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وتوصلت تحريات فريق البحث قيام" أحمد ع " مقيم قرية السلام، علي صلة صداقة بوالد الطفل، بالاتفاق مع كل من " نادر ع ع" مقيم منيا القمح، و" محمود أ أ" مقيم بني سويف، و" السيد م أ" مقيم قرية السلام، بخطف الطفل، لطلب فدية مالية من والده الثري، وذلك لمروره بضائقة مالية، وورد معلومات سرية لضباط مباحث المركز، عن مكان تواجد الطفل.

وتمكن فريق البحث الجنائي، من ضبط المتهمين وإعادة الطفل سالما لأسرته دون دفع اي فدية، وتم إخطار النيابة العامة وجاري تحرير المحضر اللازم.

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