اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقدام حكم إنجليزي والإطاحة بـ سمير عثمان

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة استقدام حكم دولى إنجليزي من أجل تولى مهام رئيس لجنة الحكام الرئيسية بدءا من الموسم الكروى 2019-2020.



كان مسئولو اتحاد الكرة أعلنوا عن اختيار سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا لعصام عبدالفتاح عضو الجبلاية السابق والذى اعتذر عن عدم الإشراف على اللجنة بعد إقالة مجلس الجبلاية إثر وداع منتخب مصر الوطنى بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرا فى مصر.



وأكد المصدر ذاته أنه لا صحة للأنباء التى ترددت حول نية اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني الاستعانة بحكم إنجليزى لترأس لجنة الحكام والإطاحة بسمير عثمان الرئيس الحالى.



وأضاف المصدر: فى السعودية التجربة فشلت وسيطر الحكام الأجانب على إدارة لقاءات الدورى المحلي، ولم يعد هناك على الساحة حكام سعوديين فيما تمتلك مصر قاعدة من قضاة الملاعب لكن هم بحاجة الى مناخ رياضى صحى والتزام رؤساء الأندية وعناصر المنظومة الرياضية بالتحلى بالروح الرياضية وتقبل ثقافة الخسارة فى أى مباراة لدى التعرض لأى إخفاق.



وشدد المصدر على أن الحكام المصريين يتم الاستعانة بخدماتهم فى إدارة دوريات تونس وشمال أفريقيا خاصة فى المباريات الديربي التى تتسم بالحساسية بين فرق دول شمال إفريقيا.