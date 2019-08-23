ضبط 873 عبوة أدوية بيطرية مخالفة فى الزقازيق

أصدر الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتدوال الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروةالحيوانية .



وأضاف "توفيق"، انه في ذلك الأطار فقد قامت مديرية الطب البيطري بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز الزقازيق لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية.



وأشار الي انه تم تحرير 3 محاضر مخالفة وضـبط 873 عبوة لـ 25 صنف دواء بيطري مخالفة "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر - محظورة بيطرية" ولقاحات بيطرية منتهية الصلاحية عبارة عن 24 زجاجة لقاح تحصين للدواجن - 12 زحاجة لقاح تحصين للحيوانات الأليفة .



وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة.