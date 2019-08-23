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اقتصاد

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة مساء اليوم.. تعرف عليها

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:37 م
إنقطاع المياه
إنقطاع المياه
امنة عبد العظيم
تشهد مناطق، مساكن الضباط بالرماية وإسكان الشباب وعزبة جبريل وكوم بكار وكفر نصار وكفر غطاطى والوفاء والأمل، بحى الهرم بالجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة، من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم على الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب ويتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياه لمدة 8 ساعات.

وأضافت الشركة، أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه هى: (مساكن الضباط بالرماية، إسكان الشباب، عزبة جبريل، كوم بكار، كفر نصار، كفر غطاطى، الوفاء والأمل"، بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم "شارع ترعة المريوطية، الكوم الأخضر، الثلاث طوابق، التعاون، المطبعة، حسن محمد".

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