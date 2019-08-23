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مصر للطيران: 4600 حاج يعودون إلى القاهرة غدا على متن 22 رحلة جوية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:39 م
مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي
تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا السبت 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطارى القاهرة وبرج العرب لنقل 4600 حاج، بعد أداء موسم الحج لهذا العام.

وتنقل مصر للطيران، 2400 حاج من مطار جدة على متن 11 رحلة جوية، و 2200 حاج على 11 رحلة من المدينة المنورة من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبنى سويف والمنيا، وقرعة الغربية وسوهاج والاسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.

وتنقل مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة، 4800 حاج عائدين من الأراضي المقدسة على متن 22 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة، إلى القاهرة وبرج العرب.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

ومتوقع أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.

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