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اقتصاد

التعدين والبترول أكثرها .. الشافعى: 4 قطاعات ستقود النمو الاقتصادي بمصر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:04 م
النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
مايكل عياد
أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة سيكون التركيز أكبر على القطاعات التي تقود معدلات النمو نحو الصعود بصورة ملحوظة مثل قطاع الصناعات في مصر والاستثمارات فيه وكذلك القطاع التعديني والبترول والصناعات التحويلية وكل هذا سيدفع في اتجاه تحقيق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد.

وأضاف "الشافعي" في تصريحات له، أن التقارير الدولية الأخيرة عن مصر تحمل إشارات إيجابية للغاية فيما يتعلق بمؤشرات النمو الداخلية وانعكاسها على النمو في المنطقة، وتأثيرات خطوات الإصلاح الهيكلي على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، بصفة الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات الناشئة وكذلك لكون مصر دولة نامية، وأن ذلك يرجح أن تقود مصر النمو فى المنطقة .

وأشار الخبير إلى أن مستهدفات الحكومة لمعدلات النمو خلال العام المالي حتى 2022 تهدف فيه مصر لتخطي معدلات النمو 6% وهو رقم كبير جدًا قياسًا على معدلات النمو لباقي دول المنطقة سواء بالدول الإفريقية أو الشرق الأوسط عمومًا.

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