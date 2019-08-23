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رياضة

الأهلي ضد اطلع برا.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:03 م
الاهلي
الاهلي
عبدالله هشام
يواجه فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه أطلع برة الجنوب سوداني اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة بين الأهلي واطلع برا الصومالي عبر قناة أون سبورت ، تايم سبورت "ارضي" في تمام الساعة الثامنة مساءً. 

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز على أطلع برة في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف نظيفة سجلها كل من وليد أزارو "هدفين"، وعلي معلول، وأحمد الشيخ.

ومن المتوقع أن يدفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، ببعض اللاعبين الجدد بهدف التأقلم سريعا والإطلاع على مستواهم الفني قبل خوض منافسات الدوري الموسم الجديد.

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