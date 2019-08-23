جمال محمد علي يكشف عن مواعيد اجتماعات اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

كشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن مواعيد اجتماعات اللجنة لمناقشة الملفات البارزة على الساحة الكروية.



وضمت اللجنة الخماسية التي قام بتعيينها الفيفا كل من: عمرو الجناينى رئيسا والدكتور جمال محمد على نائبا والدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق فى العضوية.



وقال جمال محمد علي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن اللجنة الخماسية اتفقت على عقد الاجتماعات الخاصة بها بشكل شبه يومى نظرا لوجود ملفات عديدة أبرزها مناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي وحسم ملف المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى.



وأشار جمال محمد علي إلى أن اللجنة الخماسية لن تتبع نظام انعقاد الاجتماعات كل شهر،لافتا إلى أن الملفات على الساحة الرياضية بحاجة إلى الإنتهاء منها والتفرغ إلى مسابقة الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر وغيرها من المسابقات المحلية.