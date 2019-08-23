ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. كيف تقضى إليسا حياتها بعد قرار الاعتزال

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:48 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة إليسا مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إليسا في مقطع الفيديو وهى تجلس أمام أحد البحيرات فى لندن معلقة: بعض من الوقت فى لندن.

يذكر أن إليسا أعلنت اعتزال الغناء وإنهاء مسيرتها الفنية بمجرد صدور ألبومها الغنائي المقبل.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أحضر لألبومي الجديد مع الكثير من الحب والشغف، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة.. إليسا تعلن اعتزالها الغناء

بعد إعلانها الاعتزال.. رسالة من ياسمين صبرى لـ إليسا

تعليق صادم من رضوى الشربينى على قرار اعتزال إليسا

ردود صادمة من رواد السوشيال ميديا بعد اعتزال اليسا الغناء

أرخص دعاية .. احمد شامي يهاجم اليسا بعد قرار اعتزالها

لا أستطيع العمل في حقل مافيا.. إليسا تعلن اعتزالها الغناء.. فيديو

ترشيحاتنا

الاعلى للإعلام يستدعي ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة

ذكر واحد.. الإفتاء تضع روشتة تخلصك من الهم والكرب والذنوب

صحيفة روسية: تحالف غاز شرق المتوسط بقيادة مصر يثير مخاوف تركيا

خليفة أجيرى.. حسن شحاتة يقترب والبدرى يتمسك بفرصة تدريب منتخب مصر

الكويت تنهي إقامة 56 ألف وافد

ضاحي خلفان يكشف علاقة الإخوان بهروب هادي من قصر الحكم في صنعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور

طريقة عمل طاجن اللحمة.. 4 وصفات لأكلات ترم العظم