شاهد.. كيف تقضى إليسا حياتها بعد قرار الاعتزال

نشرت الفنانة إليسا مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت إليسا في مقطع الفيديو وهى تجلس أمام أحد البحيرات فى لندن معلقة: بعض من الوقت فى لندن.



يذكر أن إليسا أعلنت اعتزال الغناء وإنهاء مسيرتها الفنية بمجرد صدور ألبومها الغنائي المقبل.



وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أحضر لألبومي الجديد مع الكثير من الحب والشغف، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".