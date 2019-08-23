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أخبار العالم

الصين تكشف عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:06 م
علما الولايات المتحدة
علما الولايات المتحدة والصين
رويترز
كشفت الصين اليوم الجمعة عن رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية تُقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار، وذلك في أحدث تصعيد للنزاع التجاري الطويل الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة خمسة أو عشرة بالمئة على 5078 منتجا أمريكي المنشأ منها منتجات زراعية ونفط خام وطائرات صغيرة وسيارات.

وسيبدأ تطبيق الرسوم على بعض المنتجات في الأول في سبتمبر على أن تسري الرسوم على بقية المنتجات في 15 ديسمبر.

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