سانشيز ولوكاكو في انتر ميلان.. من أجل عودة الماضي وكتابة التاريخ

انضم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى فريق انتر ميلان الايطالي، ومع أنباء اقتراب التشيلي اليكس سانشيز زميله في الفريق من الانضمام أيضا للانتر، وذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق الايطالي انطونيو كونتي حيث يحلم بوضع تشكيلة لعودة أحلام جماهير الفريق لتحقيق كافة البطولات.



ويخطط المدير الفني الإيطالي بخوض تشكيلة 3-5-2 التى توج بها مع فريق تشيلسي الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المفترض أن يكون الثنائي ضمن التشكيلة الأساسية لخوض جميع المباريات.



ولعب الثنائي معا في فريق مانشستر يونايتد لمدة عامين وقد يستخدمان هذه الشراكة مرة أخرى في فريق أنتر ميلان.



ويستعرض صدى البلد أرقام الثنائي أليكس سانشيز وروميلو لوكاكو التي قد تحول الحلم إلى حقيقة:



أليكس سانشيز:



لعب أليكس سانشيز صاحب الـ30 عاما مع فريق مانشستر يونايتد 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالهما 3 أهداف وصنع 6 أهداف.



روميلو لوكاكو:



لعب روميلو لوكاكو صاحب ال26 عاما مع فريق مانشستر يونايتد 66 مباراة بالبريميرليج سجل خلالهما 32 هدفا وصنع 7 أهداف.



في الموسم الأول لهما:



لعب الثنائي مع بعضهما بنسبة 70% من المباريات وساهما في فوز فريقهما بنسبة 2.1.



ولم يتواجدان مع بعضهما بنسبة 64.5 % من المباريات ولم يساعدا فريقهما في جمع النقاط بنسبة 2.1 أيضا.



فى الموسم الأخير لهما:



يعتبر هو الأسوأ لكلا اللاعبين حيث لعب الثنائي مع بعضهما بنسبة 30% من المباريات وساهما في فوز فريقهم بنسبة 1.7



ولم يتواجدان مع بعضهما بنسبة 50% من المباريات ولم يساعدا فريقهما في جمع النقاط بنسبة 1.2 أيضا.



وننتظر هل سيهيئ لهم المناخ العادل في إيطاليا للعمل سويا وإظهار ما لديهم واحراج المدير الفني لمانشستر يونايتد سولشاير لعدم مشاركتهم معه دوما أم سيصبحون صفحه وانطوت في تاريخ النادي.