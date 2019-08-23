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اقتصاد

الصين تفرض تعريفات إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:07 م
الواردات الأمريكية
الواردات الأمريكية
أ ش أ
أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم /الجمعة/ فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار، وذلك ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 10% على سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار.

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أن التعريفات الجمركية الإضافية سيتم فرضها بنسب تتراوح بين 5% و10% على 5078 سلعة أمريكية واردة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 75 مليار دولار.

وأضافت اللجنة أنه سيتم فرض التعريفات الجمركية على مرحلتين، سيتم تطبيق الأولى منها في الأول من سبتمبر المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أن الصين سوف تستأنف فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 25% على المركبات أمريكية الصنع وقطع غيار السيارات الأمريكية اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد ظهر يوم 15 ديسمبر.

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