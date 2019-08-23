جدول أعمال حافل لقمة الـ 7 الصناعية ببيارتيز الفرنسية بمشاركة السيسي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة السبع الكبرى التي تنطلق السبت المقبل، بمدينة "بيارتيز" الفرنسية تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتناقش القمة على مدار ثلاثة أيام القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمي.



وتضم المجموعة التي انطلقت في عام 1975 فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، إلى جانب كندا التي انضمت إلى هذا التجمع عام 1976 ليصبح اسمها مجموعة السبع (G7).



وجاء جدول اعمال القمة كالتالي :



السبت ، 24 أغسطس

وصول رؤساء الدول والحكومات (قادة G7) - منطقة الصحافة بالمطار في المطار (رحلات مكوكية من Iraty إلى المطار).



19:30: تحية غير رسمية لقادة مجموعة السبع من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية (دي تاسك / ب جونسون / جي كونتي / جيه ترودو / إس آبي / ميركل / دي ترامب (إيسبلانادي دو فار) المصورون الرسميون + تجمع الصور 1



20:00: صورة غير رسمية لرؤساء الوفود G7 photograph مصورون رسميون + تجمع الصور (مصور واحد فقط للمجموعة 1 لكل بلد).



20:30: عشاء غير رسمي "شؤون الأمن الإستراتيجي" لقادة G7 لا يشمل الصحافة + المصورين الرسميين



الأحد 25 أغسطس





9:30 - 11:00: أول جلسة عمل لمجموعة السبع على أجندة الأمن الإستراتيجية ومجمع الصور الدولية 2 - مجموعة صور 2 + المصورين الرسميين.



11: 3.30 الاجتماعات الثنائية pools مجموعات صور الاجتماعات الثنائية (أنشأتها الوفود) + المصورون الرسميون

12:45: تحية للمنظمات الدولية من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية (IMF ، OECD ، WB ، UN)> image pool 3 + المصورين الرسميين.



غداء عمل "محاربة عدم المساواة" (G7 + IO) - لا يشمل الصحافة - المصورين الرسميين.



14:00: تقرير المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين في مجموعة السبع ، المصورون الرسميون.



14:45: تحية لقادة الشركاء الأفارقة الخمسة (AfDB / AU / SAF / BUR / EGY / SEN / RWA) pool تجمع الصور 4 + المصورين الرسميين



جلسة عمل مطولة "شراكة مع إفريقيا" (مجموعة السبع + 5 إفريقيا + 5 IO + AU) تجمع 5 + مصورين رسميين

16:45: مؤتمر صحفي حول تجمع الساحل 6 + المصورين الرسميين.



17:15: مؤتمر صحفي حول العمل الإيجابي للتمويل من أجل المرأة في إفريقيا (AFAWA) - مجموعة 6 + مصور رسمي

17:45: اجتماعات ثنائية pools مجموعات صور اجتماعات ثنائية (أنشأتها الوفود) + مصورون رسميون.



19:15: تحية رسمية لكبار الشركاء (AUS / SP / IND / CHL) ، تجمع الصور 7 + المصورين الرسميين

19:30: الصورة الرسمية لقمة Summit تجمع الصور 8 + المصورين الرسميين

20:45: العشاء الرسمي للقمة - لا يشمل الصحافة



الاثنين 26 أغسطس



9:00 - 10:00: اجتماعات ثنائية مجموعات صور اجتماعات ثنائية (أنشأتها الوفود) + مصورون رسميون.



10: 12 جلسة عمل "المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات" (قادة مجموعة السبع +8 المدعوون - SAF / BUR / EGY / RWA / SEN / AUS / CHL / IND) + 5 IO - UN / WB / OECD / ممثلو AF / AfDB + 3 من مجموعة One Planet Lab pool pool 9 + المصورين الرسميين

12:00 - 13:00: الاجتماعات الثنائية pools مجموعات صور الاجتماعات الثنائية (أنشأتها الوفود) + المصورون الرسميون.





13: 14 غداء عمل "التحول الرقمي" (التنسيق: قادة G7 + 4 - SAF / AUS / CHL / IND) + OECD pool pool pool 10 + المصورون الرسميون.



14: 15الجلسة الختامية لمجموعة السبع (G7 + Sherpas) لا تشمل الصحافة + المصورين الرسميين.



من الساعة 15:00: المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية الفرنسية ورؤساء الوفود الآخرين pool تجمع الصور "المؤتمر الصحفي النهائي" + الصحافة المعتمدة (يعتمد على المقاعد المتاحة وبالتنسيق مع الوفود) - المصورون الرسميون

