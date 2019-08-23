بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي.. ظريف: إيران لن تتفاوض مرة أخرى حول البرنامج النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تتفاوض مجددا بشأن خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.



وذكر موقع وزارة الخارجية الإيرانية أن ظريف قال عقب لقائه الرئيس الفرنسي: "موقفنا محدد تماما: نرى أنه لا يمكن تكرار المفاوضات حول خطة العمل الشاملة".



وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن ظريف وصف المحادثات مع ماكرون بأنها كانت بناءة، لافتا إلى أنه في الاجتماع تبادل الطرفان مقترحات حول كيفية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.