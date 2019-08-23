ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي.. ظريف: إيران لن تتفاوض مرة أخرى حول البرنامج النووي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:35 م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
عرفة البنداري
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تتفاوض مجددا بشأن خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني.

وذكر موقع وزارة الخارجية الإيرانية أن ظريف قال عقب لقائه الرئيس الفرنسي: "موقفنا محدد تماما: نرى أنه لا يمكن تكرار المفاوضات حول خطة العمل الشاملة".

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن ظريف وصف المحادثات مع ماكرون بأنها كانت بناءة، لافتا إلى أنه في الاجتماع تبادل الطرفان مقترحات حول كيفية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظريف يتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي بالتآمر لشن حرب على إيران

أوروبا في مهمة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.. طهران وواشنطن تعقدان الموقف.. وجيريمي هانت يحذر من نهاية مرعبة

ظريف: مستعدون للعمل على مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي

ماكرون يجتمع مع ظريف اليوم الجمعة

ظريف: المحادثات النووية مع ماكرون كانت مثمرة

ترشيحاتنا

فوائد حبوب الخميرة للشعر.. لا تساقط بعد اليوم

التحقيق مع رئيس محكمة لاتهامه بسرقة سيارة من أمام ناد شهير في المعادي

البريد: خفض سعر الفائدة ١ ٪؜ على حسابات التوفير

صحيفة روسية: تحالف غاز شرق المتوسط بقيادة مصر يثير مخاوف تركيا

عملوها الأبطال.. منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم بالفوز على اليابان

مجاملة فاضحة.. زكي عبد الفتاح: تعيين الحضري مدربا لحراس منتخب مصر تهريج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور

طريقة عمل طاجن اللحمة.. 4 وصفات لأكلات ترم العظم