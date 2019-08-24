علاج قرحة المعدة للحامل.. تعرفى على أسباب ألم البطن وكيفية الوقاية منه

تتحمل المرأة التعب من أجل جنينها و تصاب بالتعب والإجهاد وبعض المشاكل الصحية خلال تلك الشهور، من بينها آلام المعدة والإصابة بقرحة المعدة خلال الحمل، لذلك نسرد فى سياق التقرير التالى، علاج قرحة المعدة للحامل.



تصاب المرأة الحامل غالبا بقرحة المعدة و تُشعر بحرقة فى أعلى المعدة، وذلك بسبب صعود الأحماض من المعدة إلى المريء مرة أخرى، وبالتالى فإن الإلمام بأسباب قرحة المعدة للحامل، ضرورة من أجل معرفة العلاج واتباع حمية تساهم فى شفاء والتئام جدار المعدة.



اسباب القرحة



تعانى السيدات الحوامل من القرحة نتيجة عدة أسباب تتمثل فى خروج الأحماض من المعدة إلى المرئ نتيجة ضعف بطانة المعدة فضلا عن الاصابة بعدوى بكتيرية يؤدى إلى تلفها، هذا بالإضافة إلى الأعراض المصاحبة لذلك والتى تبدء بالقئ وشعور بحرقة فى المعدة، وفقدان الوزن.



علاج قرحة المعدة للحامل



هناك بعض الأمور التي يجب على الحامل الالتزام بها من أجل علاج قرحة المعدة، والتى تتمثل فى الحرص على عدم تناول الأطعمة الدهنية والتى تساهم فى زيادة الوزن، فضلا عن ضرورة شرب كميات مناسبة من المياه على مدار اليوم مما يسهل عملية الهضم داخل المعدة، هذا بالإضافة إلى الابتعاد عن الأطعمة التى تحوى على بهارات، كما ينصح المرأة الحامل بعدم النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة، فضلا عن عدم تناول الحمضيات كالليمون والبرتقال وغيرها.



طرق العلاج



تناول بعض الأعشاب الطبيعية، والأطعمة التى تسهل عملية الهضم والغنية بالألياف أكثر الطرق التي تجدي نفعا في علاج قرحة المعدة، حيث يجب الحرص على تناول ملعقة من العسل الأبيض فضلا عن تناول الأدوية التى وصفها الطبيب المختص، هذا بالإضافة إلى الإقلاع عن بعض العادات السيئة التى تضر جنينك وصحتك، من بينها الإقلاع عن التدخين وشرب الكحول.



كما ينصح بضرورة تجنب الانحناء خلال تناول الطعام، وخاصة أن ذلك يعمل على رجوع الحمض من المعدة إلى المرئ مرة أخرى، فضلا عن ضرورة وضع وسادة تحت الرأس عند النوم، وعدم إرتداء الملابس الضيقة.