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رياضة

راحة سلبية لـ أيمن حفني وزيزو من مران الزمالك

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:31 م
ايمن حفني
ايمن حفني
منتصر الرفاعى - ملك موسي
حصل أيمن حفني لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على راحة لليوم الثاني على التوالي من التدريبات الجماعية للفريق وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني

كما حصل أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب شعوره بآلام بسيطة في القدم.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو منح زيزو راحة من أجل الجاهزية في الفترة المقبلة.

ويواجه الزمالك فريق ديكاداها الصومالي غدا في برج العرب بالإسكندرية بإياب الدور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه فاز بلقاء الذهاب بسباعية نظيفة.

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