ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تحقق في جرائم الملياردير أبستين الجنسية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:28 م
صدى البلد
رحيم يسري
أعلنت فرنسا اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقا قضائيا حول نشاط الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين داخل الأراضي الفرنسية.


وقال مدعي عام باريس، إن "السلطات فتحت تحقيقا أوليا اليوم لمعرفة ما إذا كان الملياردير الأمريكي ارتكب أي جرائم جنسية في فرنسا أو ضد أي ضحية فرنسية دون السن القانونية"، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.


وألقي القبض على إبستاين في السادس من يوليو بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، بعدما هبطت طائرته الخاصة في رحلة قادمة من باريس، حيث كان يقيم في شارع "فوش"، أحد أكثر العناوين خصوصية في العاصمة الفرنسية، في الحي السادس عشر بالقرب من قوس النصر.


وتوفي ابستين في العاشر من أغسطس في زنزانته عن عمر يناهز 66 عاما، وخلص تقرير تشريح الجثة الذي صدر هذا الشهر إلى أنه شنق نفسه، إلا أن المحامين رفضوا هذه الفرضية وأعلنوا أنهم يجرون تحقيقا موازيا في وفاة موكلهم.


وكان الملياردير الأمريكي، يواجه عقوبة تصل إلى السجن 45 عاما، في قضية التحرش الجنسي بالقاصرات والاتجار بالجنس، التي أحدثت صدى واسعا، لا سيما في ظل علاقات بين الملياردير المتهم ومسؤولين كبار في الولايات المتحدة ودول أخرى، ومنهم الرئيسان الأمريكيان الحالي دونالد ترامب والأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، والأمير البريطاني أندرو دوق يورك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التهم الجنسية.. إيهود باراك يقاضي صحيفة بريطانية بتهمة التشهير

محاولة إنتحار الملياردير الأمريكي جيفري ابستين في زنزانته

انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات

جيفري ابستين.. القصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل زنزانته للتخلص من اتهامات جنسية

كسر في عظام الرقبة.. مفاجآت في تقرير تشريح جثة ملياردير استغلال القاصرات

لوحة فاضحة لـ كلينتون وشقة تردد عليها باراك وصداقة مع ترامب.. هل كان جيفري إبستين كاتم الأسرار المشينة للرؤساء والمشاهير.. نظريات تتحدث عن جريمة قتل سياسي.. وشواهد مريبة في زنزانته

ترشيحاتنا

البريد: خفض سعر الفائدة ١ ٪؜ على حسابات التوفير

خزينة الاسرار والمواثيق.. دير سانت كاترين ثاني اقدم مكتبة مخطوطات بالعالم..صور

بعدما أهانت ترامب.. تعرف على أصغر رئيسة وزراء في تاريخ الدنمارك

شاهد.. حارس مرمى الأهلى السابق يطلب الدعاء من جمهوره لهذا السبب

ولاد من غير نسب ومخدرات.. ريهام سعيد تشعل الخلافات مع زينة مرة أخرى

يرفض الإعارة..رئيس الأهلي يكلف عبد الحفيظ بملف حسين السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

تويوتا تطرح طراز كورولا "نايت شيد "الجديدة 2020 .. صور