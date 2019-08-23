فرنسا تحقق في جرائم الملياردير أبستين الجنسية

أعلنت فرنسا اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقا قضائيا حول نشاط الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين داخل الأراضي الفرنسية.





وقال مدعي عام باريس، إن "السلطات فتحت تحقيقا أوليا اليوم لمعرفة ما إذا كان الملياردير الأمريكي ارتكب أي جرائم جنسية في فرنسا أو ضد أي ضحية فرنسية دون السن القانونية"، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.





وألقي القبض على إبستاين في السادس من يوليو بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، بعدما هبطت طائرته الخاصة في رحلة قادمة من باريس، حيث كان يقيم في شارع "فوش"، أحد أكثر العناوين خصوصية في العاصمة الفرنسية، في الحي السادس عشر بالقرب من قوس النصر.





وتوفي ابستين في العاشر من أغسطس في زنزانته عن عمر يناهز 66 عاما، وخلص تقرير تشريح الجثة الذي صدر هذا الشهر إلى أنه شنق نفسه، إلا أن المحامين رفضوا هذه الفرضية وأعلنوا أنهم يجرون تحقيقا موازيا في وفاة موكلهم.





وكان الملياردير الأمريكي، يواجه عقوبة تصل إلى السجن 45 عاما، في قضية التحرش الجنسي بالقاصرات والاتجار بالجنس، التي أحدثت صدى واسعا، لا سيما في ظل علاقات بين الملياردير المتهم ومسؤولين كبار في الولايات المتحدة ودول أخرى، ومنهم الرئيسان الأمريكيان الحالي دونالد ترامب والأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، والأمير البريطاني أندرو دوق يورك.