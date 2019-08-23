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زيادة قوة الجنيه.. خبير اقتصادي يوضح أهمية انخفاض سعر الفائدة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:34 م
عملة
عملة
عبد الخالق صلاح
قال ايهاب سمرة الخبير الاقتصادي، إن انخفاض معدل التضخم والبطالة كان المشجع على تخفيض سعر الفائدة لـ 1.5%، موضحا أن سعر الفائدة هو السعر الذي يعترض به المستثمر وتخفيض سعر الفائدة سوف ينعش السوق.

وأكد خلال برنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي «عمرو خليل»؛ على تخفيض سعر الفائدة لـ 1.5% له تأثير مباشر على المستثمر الصناعي والزراعي والمقاولات؛ منوها أن هذا الانخفاض جعل العملة أقوى من ذي قبل.

وتابع سمرة؛ أن التأثير ايجابيا على تنامي قوة العملة المصرية، مرددا: «هناك توجه إلى انخفاض الأسعار مع زيادة الإنتاج، وسوف تزيد القوة الشرائية للجنيه في الفترة القادمة».

وطالب سمرة المصريين بشراء مستلزماتهم حسب الاستعمال فقط حتى لا يحدث زيادة في الطلب فترتفع سعرها مرة أخرى؛ قائلا: « اللي يروح يشتري أدوات المدرسة للأطفال الفترة الجاية يشتري قلم أو اثنين مش دستة عشان نحافظ على انخفاض وثبات الأسعار».

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