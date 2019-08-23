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رياضة

لن يكمل المباراة .. إصابة قوية لمدافع النادي الاهلى أمام اطلع بره .. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:37 م
شعار الاهلي
شعار الاهلي
نور عادل - حسن العمدة
تعرض مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الاهلى رامي ربيعة لإصابة قوية خلال مباراة نادي اطلع بره الجنوب سوداني بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وسقط رامي ربيعة على أرض الملعب وهو يشتكي من آلام في العضلة الخلفية ليضطر الجهاز الفني للنادي الأهلي لإخراجه من المباراة.

ويتقدم الاهلي بهدفين دون رد سجل أولهما بالدقيقة 6 عن طريق صلاح محسن، بينما سجل الهدف الثاني حسين الشحات بالدقيقة 19 بهدف من صناعة محمد مجدى أفشة.

وضم التشكيل الرسمي للنادي الاهلي، علي لطفي في حراسة المرمى ومعه أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود متولى ومحمود وحيد وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات وجونيور أجايي وصلاح محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وجيرالدو.

وكان النادي الأهلي فاز في مباراة الإياب بأربعة أهداف دون رد والتي اقيمت الاسبوع الماضي باستاد الجيش ببرج العرب.

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