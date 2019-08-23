رشوان توفيق يكشف عن علاقته بالراحل فاروق الفيشاوي.. فيديو

كشف الفنان رشوان توفيق، عن علاقته بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي قائلًا : أعتبره أحد أبنائي وأول مرة أقابله كانت أثناء الإعداد لمسرحية " نرجس" بمشاركة سهير البابلي ، ووقتها دخل الفيشاوي وهو في سن صغيرة بعدما أنهى دراسته .



وأضاف رشوان توفيق ، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، أنه أختار فاروق الفيشاوي في المسلسل الذي قام بإخراجه ، وبعدها شارك في مسلسل " علي بابا" وكانت بمثابة تقديم الفيشاوي للجمهور وبداية حياته الفنية .



وقال رشوان توفيق، "الفيشاوي لم يؤذ أحدا علي الإطلاق، وكان يعشق الدنيا والحياة ، موضحًا انه كان دائمًا يقوم بمعاكسته في العديد من المواقف .



وأوضح الفنان رشوان توفيق، أن أحمد الفيشاوي قام بتقبيل يده عندما شاهده في جنازة والده، لافتًا إلى انه يتسم بالعديد من سمات والده .