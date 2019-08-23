مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في حادثي تصادم ببني سويف

واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق إدريس مدير عام المستشفى عبر ثلاث سيارات تابعة لمرفق بنى سويف كلا من حسنية على شحاته ٥٥ سنة جثة هامدة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى وخليل عبد التواب كامل 37 سنة عامل ومصاب كسر مضاعف بالساق الايمن ومقيمان قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف وإسلام عبده فايد 28 سنة أعمال حرة ومقيم مدينة بنى سويف مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى.



كما أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية بميكروباص على الطريق الزراعى جنوب مدينة الواسطى التابعة لمحافظة بنى سويف.

واستقبل المستشفى المركزى بمدينة الواسطى عيد راضى عبد التواب 24 سنة مقيم قمن العروس عامل مصاب كدمات بالظهر وجروح سطحية بالساق الأيمن حكيم خالد محمد 22 سنة مقيم اشمنت مصاب كدمات وسحجات واحمد كمال احمد 28 سنة مسعف بالزاوية مقيم قمن العروس مصاب بكدمات وسحجات إغماء.



لقيت سيدة مصرعها وأصيب خمسة آخرين في حادثين منفصلين ببني سويف، حيث لقيت سيدة مصرعها وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على الطريق الزراعى بنى سويف مدينة ناصر شمال المحافظة.