ياسين نجل غنوة يعيش ظروفا مشابهة لدوره في مسلسل زي الشمس

نشر أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين (نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام)، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه خلال تنفيذ حكم قضائي بضم الطفل إلى حضانة جدته (والدة غنوة).



وظهر الطفل ياسين في الفيديو، ينهار من البكاء بعد تواجد قوة من الشرطة وأفراد من النيابة، لتنفيذ حكم قضائي بضم الطفل إلى حضانة جدته (والدة الراحلة غنوة).



ياسين يعيش ظروفا مشابهة للتى مر بها خلال دوره فى مسلسل "زى الشمس" موسم دراما رمضان الماضى، بعد أن فقد والدته "ريهام عبد الغفور" وعاش بصحبة عائلة جدته.



وضمن الاحداث تولت جدته مسؤولية تربيته وحدثت بعض المناوشات مع والده أحمد السعدنى للسيطرة عليه والتقرب منه.



كان والد الطفل ياسين قد نشر صورة لابنه، مع جدته والطفل ينهار من البكاء بينما جدته تحضنه، معلقًا عليها قائلًا: "حسبنا الله ونعم الوكيل".



