مصرع مسن حرقا بداخل صيدلية نجله بكفر الدوار

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الدوار من السيطرة على حريق نشب بصيدلية بسبب ماس كهربائي، والذى تسبب فى مصرع والد صاحب الصيدلية اثر إصابته بحروق متنوعة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بنشوب حريق بصيدلية بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.



ونتج عن الحريق مصرع "السيد ع ا " 65سنه المنتزه اسكندربه والد الدكتور صاحب الصيدلية تم نقل الجثه لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة. . وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.