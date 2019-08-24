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فن

منة فضالي تبهر متابعيها بجمالها بعدة صور من مسلسل قيد عائلي 2

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:01 ص
منة فضالي
منة فضالي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها عبر إنستجرام مجموعة من الصور خلال تقديمها لدورها بمسلسل قيد عائلي .

وحلت منة فضالي بالصور بإطلالة جذابة وشعر اشقر طويل منسدل علي كتفيها وابتسامة خفيفة لمحاكاة المشهد مع وضع ميكب خفيف مع احمر الشفايف.

وعلقت منة فضالي علي الصورة قائلة " كاملة" من مسلسل قيد عائلي قريبا علي قناة "دي ام سي".

ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "يخربيت الحلاوة يا شيخة" و "قمرررر".

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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