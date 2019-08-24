منة فضالي تبهر متابعيها بجمالها بعدة صور من مسلسل قيد عائلي 2

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها عبر إنستجرام مجموعة من الصور خلال تقديمها لدورها بمسلسل قيد عائلي .وحلت منة فضالي بالصور بإطلالة جذابة وشعر اشقر طويل منسدل علي كتفيها وابتسامة خفيفة لمحاكاة المشهد مع وضع ميكب خفيف مع احمر الشفايف.وعلقت منة فضالي علي الصورة قائلة " كاملة" من مسلسل قيد عائلي قريبا علي قناة "دي ام سي".ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "يخربيت الحلاوة يا شيخة" و "قمرررر".يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.