مفاجأة.. عماد متعب: جوزيه لو عاد لـ الاهلي سأتراجع عن الاعتزال.. فيديو

فجر عماد متعب مهاجم الاهلي ومنتخب مصر المعتزل مفاجأة حول عودته للملاعب.



وأكد عماد متعب فى تصريحاته تليفزيونية ، ان لو مانويل جوزيه عاد للنادي الاهلي وتولي مهمه الفريق سأتراجع عن الاعتزال فورا.



وتابع عماد متعب، انه مستعد لخوض موسم واحد تحت قيادة مانويل جوزيه ، مشددا ، علي انه قرر الاعتزال بسبب عدم مشاركته مع الفريق ولم يستطع ان يرتدي تيشيرت غير النادي الاهلي.