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رياضة

مفاجأة.. عماد متعب: جوزيه لو عاد لـ الاهلي سأتراجع عن الاعتزال.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:03 ص
عماد متعب مهاجم الاهلي
عماد متعب مهاجم الاهلي ومنتخب مصر المعتزل
حسن العمدة
فجر عماد متعب مهاجم الاهلي ومنتخب مصر المعتزل مفاجأة حول عودته للملاعب.

وأكد عماد متعب فى تصريحاته تليفزيونية ، ان لو مانويل جوزيه عاد للنادي الاهلي وتولي مهمه الفريق سأتراجع عن الاعتزال فورا.

وتابع عماد متعب، انه مستعد لخوض موسم واحد تحت قيادة مانويل جوزيه ، مشددا ، علي انه قرر الاعتزال بسبب عدم مشاركته مع الفريق ولم يستطع ان يرتدي تيشيرت غير النادي الاهلي.

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