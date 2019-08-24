فرح الديباني تغني أوبرا كارمن وحلوة يا بلدي مع منى الشاذلي.. فيديو

قدمت المطربة فرح الديباني، الفائزة بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، أغنية "حلوة يا بلدي"، للمطربة داليدا.



كما ألقت المطربة فرح الديباني، مقطع من أوبرا كارمن، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي».



وأعربت المطربة فرح الديباني، عن سعادتها بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب، متمنية عودة اهتمام الجمهور المصري بحفلات الأوبرا، خاصة وأنه سيتم افتتاح أوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.



