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رفض وصفه بالكوميديان .. لطفي لبيب يحكى عن بدايته بالمسرح

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:51 ص
لطفي لبيب
لطفي لبيب
عبد الخالق صلاح
قال الفنان لطفي لبيب؛ أن بداية الفنية كانت من خلال مسرحية للمخرج الكبير سمير العصفوري؛ موضحا أنه عقب أول عرض للمسرحية حضر عشاء مع ألمع نجوم الفن منهم نادية لطفي.

ورفض لبيب خلال استضافته ببرنامج «مساء دي ام سي»؛ الذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»؛ أن يوصف بالممثل الكوميديان؛ قائلا: « أنا بمثل كوميدي بس مش كوميدي .. أنا بسعى بس للشخصية في إطار كوميدي»؛ منوها أنه قدم العديد من الأعمال التراجيدي .

وأشار لبيب؛ أن لقبه الأفضل هو أسمه « لطفي لبيب» بدون ألقاب أو وصف.

وطالب لبيب؛ باعادة الاهتمام بالمسرح وقصور الثقافة؛ مرددا: « مفيش قرية يدخلها المسرح ويطلع منها إرهابي ابدا .. الثقافة بتقلم اظافر الوحش اللي جوانا».

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