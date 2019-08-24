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محافظات

محافظ الوادى الجديد: إزالات فورية للمتقاعسين عن سداد تقنين وضع اليد

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:28 ص
مبنى محافظة الوادي
مبنى محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ضرورة سداد حق الدولة الخاص بطلبات تقنين وضع اليد في المدة المحددة، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الخمس.

من جانبه، قال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة، إن الوحدة المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن نفذت حملة إزالات موسعة على الأراضي الزراعية للمتقاعسين عن سداد حق الدولة في تقنين وضع اليد.

وأضاف رئيس مركز الخارجة أن الحملات مستمرة ضد جميع المتقاعسين في سداد الأقساط الأولى من تقنين أوضاع اليد، وذلك على مستوى القرى بمراكز المحافظة.

وكان محافظ الوادى الجديد أعلن مطلع الشهر الجارى انتهاء المهلة التي حددتها المحافظة للمزارعين لسداد الدفعة الأولى من أقساط تقنين وضع اليد، خاصة أن المحافظة أمهلت المزارعين أكثر من مهلة منذ العام الماضى.

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