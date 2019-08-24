أحمد مجدي يعزف على القلة وآلات غريبة.. فيديو

قدم الفنان أحمد مجدي، مجموعة من مواهبه خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي»، ومنها العزف على قلة، وغيرها من الآلات الغريبة.



وألقى أحمد مجدي، أغنية "3 كتب وعلبة سجاير" والتي يعرضها لأول مرة، من ألحانه، مشيرا إلى أنه يتمنى إيجاد مطرب ليغني هذه الأغنية.



وأضاف أحمد مجدي، أن أغنية "سيبوني أمشي من غير جواز"، كلماتها مختلفة، وتدعو للسفر بدون جواز سفر، أو أوراق، مشيرا إلى أن هذه الأغنية هي أول تجربة ألحان له.



وأوضح الفنان أحمد مجدي، أنه يبحث دائما عما يحبه فيتعلمه، أيا كان المكسب المادي من وراء هذه الأعمال المختلفة، ويبحث دائما عن سلامه الداخلي.